Командир тюменского ОМОН, покалечивший молодого бойца, останется на свободе

Бывший командир отделения тюменского ОМОН Владимир Бутра осужден за превышение должностных полномочий с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия. За незаконный «проверочный» спарринг с новичком Иваном Голинеем, после которого 23-летний парень стал инвалидом первой группы, Бутра получил 4 года лишения свободы условно.

По версии следствия, 24 ноября 2014 года обвиняемый в нарушение правил проведения тестов на выявление морально-волевых качеств кандидата на службу в ОМОН провел спарринг с вновь назначенным 23-летним бойцом. Во время боя командир наносил бойцу удары руками и ногами по голове и телу, после которых молодой человек падал, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как писал «Новый День», на суде Иван Голиней рассказывал, что командир отделения ОМОН Владимир Бутра нанес ему несколько ударов по голове во время так называемой приемки в отряд в свой второй день службы.

Это было избиение: у Голинея из защитного снаряжения были только боксерские перчатки, и он должен был выдержать по две минуты против троих бойцов ОМОНа, которые наносят удары. Владимир Бутра был первым из троих. Голиней упал на первой же минуте боя, получив несколько ударов. Голиней пролежал три часа на кровати в казарме, прежде чем неизвестный боец ОМОНа позвал к нему фельдшера.

Фельдшер осмотрел пострадавшего и дал указание везти его на машине ОМОНа в поликлинику МВД. Там парень впал в кому, невролог вызвал скорую, на которой Ивана Голинея и доставили в ОКБ№2. Пострадавшему сделали трепанацию черепа, после которой он стал инвалидом 1 группы и был вынужден заново учиться говорить и ходить.

По приговору суда Владимир Бутра получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Два года экс-омоновец не сможет занимать руководящие должности в органах внутренних дел России.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.09.19

В Тюмени вынесли приговор бывшему главе управы Центрального округа. / Тюменское правительство снова покупает себе автомобили. / Суд отпустил из СИЗО участника драки с чеченцами на тюменской переправе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»