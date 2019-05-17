Тюменские следователи ищут жертв гей-педофилов из Салехарда

Тюменские следователи расследуют уголовное дело в отношении двоих мужчин, подозреваемых в педофилии. СУ СКР по Тюменской области опубликовал фотографии обвиняемых и просит отозваться жертв преступников.

Как сообщили в следственном комитете, уголовное дело о мужеложестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего, возбуждено против двоих тюменцев – 1985 и 1996 годов рождения. По данным источника «Нового Дня», арестованы уроженцы Салехарда Станислав Ш. 1985 года рождения и Максим К. 1996 года рождения. Потерпевшим по делу является 15-летний юноша.

Обвиняемые сейчас находятся под стражей. Следователи просят всех, кто пострадал от их действий, обратиться в правоохранительные органы по телефону доверия (3452) 621587 или 02.

Ранее жительница Тюмени записала видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину, уполномоченной по правам детей Анне Кузнецовой и генеральному прокурору Юрию Чайке.

По словам женщины, двое уроженцев Салехарда, «живущие как муж и жена», совершили в октябре 2018 года преступления против половой неприкосновенности ее 14-летнего сына. По словам матери потерпевшего, ее убедили изменить показания, чтобы преступление не квалифицировалось, как совершенное группой лиц. Взамен мать одного из подозреваемых якобы пообещала ей выплатить компенсацию морального вреда. По словам автора обращения, компенсация была обещана со словами: «Мы понимаем, что все равно придется платить. Лучше мы заплатим тебе, чем следствию».

Однако женщина денег не получила и, опасаясь, что преступники отделаются незначительным наказанием, обратилась напрямую к высшему руководству СК и прокуратуры. Кроме того, по словам матери пострадавшего, она нашла еще несколько пострадавших от уроженцев Салехарда, которых она называет серийными педофилами. Центральный аппарат СК РФ организовал проверку в отношении действий сотрудников тюменского следственного управления.

Тюмень, служба информации

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