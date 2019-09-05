В Тюмени по делу геев-педофилов из Салехарда задержаны следователь СК и адвокаты

В Тюмени в связи с делом о растлении мальчика-подростка двумя гомосексуалистами с Ямала задержаны следователь регионального управления СК РФ и два адвоката.

Возбуждено дело о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, сообщил «Новому Дню» источник, близкий к правоохранительным органам.

Информацию подтвердил другой источник среди тюменских силовиков. По данным собеседников агентства, утром в четверг, 5 сентября, в Тюмень прибыли сотрудники 4 следственного управления СК РФ в Уральском федеральном округе.

Они задержали следователя СУ СКР по Тюменской области и двух адвокатов по подозрению в фальсификации доказательств. Якобы задержание связано с расследованием уголовного дела о мужеложстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении 14-летнего жителя Тюмени.

По неподтвержденным данным источника «Нового Дня», фамилия следователя – Степанова, адвокатов – Третьякова и Ляшенко.

Напомним, в мае 2019 года мать пострадавшего мальчика сообщила, что двое уроженцев Салехарда, «живущие как муж и жена», совершили в октябре 2018 года преступления против половой неприкосновенности ее сына. Женщину убедили изменить показания, чтобы преступление не квалифицировалось, как совершенное группой лиц. Взамен мать одного из подозреваемых якобы пообещала выплатить компенсацию морального вреда.

Однако мать подростка денег не получила и, опасаясь, что преступники отделаются незначительным наказанием, обратилась напрямую к высшему руководству СК и прокуратуры. Кроме того, по словам женщины, она нашла еще несколько пострадавших от уроженцев Салехарда, которых она называет серийными педофилами.

Тюмень, служба информации

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