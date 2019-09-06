В Тюмени по делу геев-педофилов задержаны еще два человека

Стали известны новые подробности задержания тюменского следователя и адвокатов, которые работали по делу геев-педофилов из Салехарда. По данным агентства «Новый День», вместе с защитниками и сотрудником СК задержали родственников тех самых мужчин, которых подозревают в надругательстве над подростком. Более того, стало ясно, какие преступления им вменяют.

По данным собеседника агентства, близкого к правоохранительным органам, задержанные родственники педофилов – это Ольга Коробейникова (1975 года рождения) и Егор Шапель (1989 года рождения). Их подозревают в совершении «подкупа потерпевшего в целях дачи им ложных показаний» (ч.1 ст.309 УК РФ).

Как сообщало агентство ранее, фамилии задержанных адвокатов – Кирилл Ляшенко и Мария Третьякова. Стало известно, что их также подозревают в подкупе потерпевшего.

Пятый фигурант – следователь СУ СК по Тюменской области Екатерина Степанова, подозревается в фальсификации доказательств по уголовному делу (ч.3 ст. 303 УК РФ).

По данным источника агентства, уже второй день подозреваемых допрашивают. Делом занимаются следователи четвертого управления СК РФ в УрФО.

Следственное управление СК РФ по Тюменской области не комментирует данную информацию. Получить комментарий в СК РФ не удалось: в пресс-службе ведомства не ответили на звонок.

Напомним, уголовное дело о растлении мальчика-подростка было возбуждено в отношении двоих тюменцев – 1985 и 1996 годов рождения. Это уроженцы Салехарда Станислав Шапель и Максим Коробейников.

Мать потерпевшего мальчика (на момент преступления в октябре 2018 года ему было 14 лет) ранее записала видеожалобу на действия сотрудников следственного управления СК по Тюменской области к председателю СКР Александру Бастрыкину, уполномоченной по правам детей Анне Кузнецовой и генпрокурору Юрию Чайке. По словам женщины, ее убедили изменить показания, чтобы преступление не квалифицировалось, как совершенное группой лиц. Взамен мать одного из подозреваемых якобы пообещала ей выплатить компенсацию морального вреда. По словам матери подростка, она нашла еще несколько пострадавших от рук педофилов.

После этого центральный аппарат СК РФ начал проверять сотрудников тюменского следственного управления.Это проверка, видимо, и стала причиной возбуждения нынешнего уголовного дела.

Тюмень. Другие новости 06.09.19

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