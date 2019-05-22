Депутаты гордумы Тюмени назвали имя нового заместителя мэра Кухарука

Тюменские депутаты назвали имя возможного преемника Максима Афанасьева на должности заместителя главы города. Это глава Управы Центрального АО Тюмени Владислав Черкашин.

На заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету тюменской городской думы в среду, 22 мая, Черкашин докладывал о благоустройстве дворов в 2018 году и планах мэрии на 2019 год.

После того, как чиновник закончил доклад и ответил на вопросы депутатов, слово взял единоросс Валерий Роженцев, экс-начальник ГУВД по Тюменской области. «Вы, наверное, стажируетесь на должность заместителя главы города, Владислав Григорьевич», – с улыбкой предположил Роженцев. Депутат отметил, что Черкашину пришлось отвечать на вопросы по всему городу, хотя сам он руководит только Управой ЦАО.

«Вы правы, – поддержала Роженцева председатель комиссии Оксана Величко. – Ну, что ж, Владислав Григорьевич, в добрый час». Отметим, что ранее отчет о благоустройстве города держал перед депутатами именно Максим Афанасьев, в чью непосредственную сферу ответственности входит этот вопрос наряду с вопросами транспорта и дорожной инфраструктуры.

Сейчас Максим Афанасьев на сайте мэрии значится заместителем главы Тюмени. Как сообщал «Новый День», Афанасьев первым подал документы на конкурс на замещение должности главы Тобольска, который должен состояться 28 мая. Именно замглавы Тюмени считают главным претендентом на кресло тобольского градоначальника, Афанасьеву противостоят пятеро кандидатов, в том числе две пенсионерки.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 22.05.19

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