В Тобольске посадили гендиректора гостиницы «Славянская»

Гендиректор гостиницы «Славянская» в Тобольске Алексей Колмаков осужден на два года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Приговор Тобольского городского суда был оглашен в среду, 29 мая.

Как сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда, Колмакову вменяли уклонение от уплаты налогов на сумму 42 млн рублей. Такой объем долга накопился за 2013 – 2016 годы. Также Колмаков не подавал декларацию о доходах и вносил в нее недостоверные сведения. По данным источника в Тобольске, речь шла о налогах на добавленную стоимость и на прибыль.

Прокуратура требовала для гендиректора «Славянской» три года лишения свободы условно, но судья Андрей Криванков вынес более суровый приговор. По решению суда ближайшие два года гендиректор самой известной тобольской гостиницы проведет в колонии общего режима. Алексея Колмакова взяли под стражу прямо в зале суда, что стало для него большим сюрпризом. До сегодняшнего дня гендиректор «Славянской» находился под подпиской о невыезде.

Алексей Колмаков своей вины не признал. Сторона защиты уже сообщила, что будет оспаривать приговор.

Как говорится на официальном сайте «Славянской», это первая гостиница европейского уровня в регионе. В отеле останавливаются представители региональной и российской элиты. Алексей Колмаков является гендиректором ООО «Отель «Славянская»», в прошлом был гендиректором ООО «Славянская», ООО «РБК» (Рестораны, бары, клубы), ООО «Ресторан Анастасия» и ООО «Славутич». Все эти организации имели общий адрес с гостиницей «Славянская». Собственником ООО «Отель Славянская», согласно данным kartoteka.ru, числится Виктор Прокопьев, участник и гендиректор ООО «Нефтехим».

Тобольск, служба информации

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