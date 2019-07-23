Директор известного тюменского отеля вышел на свободу из колонии

Гендиректор гостиницы «Славянская» в Тобольске Алексей Колмаков вышел из колонии, где должен был провести два года за уклонение от уплаты налогов. Тюменский областной суд удовлетворил ходатайство защиты и сменил Колмакову реальное лишение свободы на три года условного, сообщил друг бизнесмена, тюменский фотограф Сергей Русанов.

Отметим, что изначально сторона обвинения требовала для Колмакова именно 3 года лишения свободы условно, но судья Тобольского горсуда приговорил предпринимателя к более суровой мере наказания. Получить оперативный комментарий в пресс-службах Тюменского областного суда и прокуратуры региона не удалось.

Ранее «Новый день» сообщал, что Колмаков осужден за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Также отельер не подавал декларацию о доходах и вносил в нее недостоверные сведения. Речь шла о налогах на добавленную стоимость и на прибыль.

Как говорится на официальном сайте «Славянской», это первая гостиница европейского уровня в регионе. В отеле останавливаются представители региональной и российской элиты. Алексей Колмаков является гендиректором ООО «Отель «Славянская»», в прошлом был гендиректором ООО «Славянская», ООО «РБК» (Рестораны, бары, клубы), ООО «Ресторан Анастасия» и ООО «Славутич». Все эти организации имели общий адрес с гостиницей «Славянская». Собственником ООО «Отель Славянская», согласно данным kartoteka.ru, числится Виктор Прокопьев, участник и гендиректор ООО «Нефтехим».

Тюмень, служба информации

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