В Тюменской области закупили инсулина для льготников 6% от нужного количества

В Тюменской области резко снизились объемы закупки инсулина. В 2019 году было закуплено меньше 10 процентов от предполагаемой потребности, пишет «Медуза» со ссылкой на исследование Headway Company.

Предполагаемая потребность региона составляет более 1,5 млн доз. В 2019 году закуплена только 141 тыс. доз. При этом каждый год плановую потребность сокращают: в 2018 году уровень закупок инсулина Тюменской областью по сравнению с предыдущим годом также снизился – с 1,7 млн доз до 1,6 млн доз. Больных меньше не становится. Таким образом, предполагаемая потребность в инсулине в регионе закрыта примерно на 6%.

С точки зрения текущего наличия инсулина исследование не считает проблемными больше ни один из регионов УрФО. Компанию Тюменской области составили Амурская, Белгородская, Рязанская, и Ярославская области, Красноярский край и еспублика Коми.

В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что в регионе выполняются госгарантии по лекарственному обеспечению населения в рамках льготных программ. «Вопросы своевременного и бесперебойного обеспечения населения лекарственными препаратами и изделиями медназначения находятся на постоянном контроле правительства Тюменской области», – заявили в департаменте.

«В Тюменской области перебоев у пациентов с сахарным диабетом по получению инсулина в аптечной сети нет, – отметили в департаменте. – Да, были вопросы по неразыгранным контрактам в связи с определением референтной цены, однако они уже решены, пройдены все необходимые этапы торгов и инсулин поставлен в аптечную сеть. Это «внутренняя кухня», которая никак не отразилась на пациентах – инсулин в аптеках есть и был».

В регионе зарегистрировано на 1 января 2019 г. 52 880 больных сахарным диабетом (+5052 человек к уровню 2018 года), из них сахарным диабетом 1 типа больны 2629 человек (+228 по сравнению с 2018 годом), диабетом 2 типа – 50260 человека (на 4833 человека больше, чем годом ранее). Проводимые в регионе мероприятия позволили достичь увеличения средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом 1 типа с 44,9 лет в 2000 г. до 51,2 в 2018г., 2 типа – с 65,2 до 73,5 соответственно.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.06.19

Тюменцы стали чаще разводиться и не хотят платить алименты. / Детский омбудсмен объяснил, почему дети-сироты в Тюменской области годами ждут жилья. / В Тобольске бомж погиб, сорвавшись с 12 этажа (ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»