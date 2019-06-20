Путин попенял губернаторам на недоступность льготных лекарств. «Не могут правильно расставлять приоритеты»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с жителями РФ попенял главам регионам на проблемы с доступностью льготных лекарств. По его словам, только в семи регионах закупаются все виды жизненно важных лекарств.

Глава государства отметил, что обеспечение лекарствами идет из двух источников – федерального и регионального. Федеральные деньги были перечислены полностью в феврале, но во многих субъектах не вовремя проводят аукционы по закупкам. «В регионах плохо налажена информационная система. Например, склады завалены, но до потребителя лекарства не поступают, так как в распределительной сети не знают, что происходит на складах», – сказал Путин.

По его словам, часть жизненно важных препаратов закупается в регионах, но «только в 7 из них по полному списку».

«Руководители регионов должны понимать и правильно расставлять приоритеты, особенно, когда речь идет о здоровье и жизни людей», – подчеркнул глава государства.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, слово которой передал Путин, заявила, из федерального бюджета в этом году было выделено 156 млрд рублей на льготные лекарства. Деньги полностью переведены регионам. Однако, признала она, в 30 регионах существуют серьезные логистические недоработки, неправильные закупки.

Путин, отвечая на вопросы о нехватке врачей, как в городах, так и на селе, заявил, что произошло снижение числа фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторной сети в 18 регионах, например, в Краснодарском крае на 25%, в Чечне, в Кировской области. Путин попросил министра здравоохранения и руководителей регионов обратить внимание на эту проблему. Скворцова заявила, что каждый год строится от 300 до 500 ФАПов. В то же время, есть регионы, которые сократили мощность амбулаторных отделений. Президент добавил, что в этом годы должны построить 390 новых ФАПов, запланирован капитальный ремонт 1200 таких пунктов. Кроме того, в ближайшее время планируется создать 1200 мобильных бригад в небольших населенных пунктах.

Путин добавил, что фельдшерам, кто согласен работать на селе, «мы готовы выплачивать по 1,5 млн рублей», а местные власти должны предусмотреть жилье для земских докторов. Также нужно повышать зарплаты, отметил президент, указав, что «в целом по стране они растут: в этом году – уже на 5,5%».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

В Кургане на канцтовары для губернаторских выборов потратят полмиллиона. / Генерал-майор ФСБ на Ямале поговорил с губернатором про браконьеров. / Путин о падении уровня жизни россиян: «Пусть люди у телевизоров на меня не обижаются – зарплаты же растут». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»