В Тюменской области работодатели задолжали сотрудникам 102 млн рублей

На 1 июня 2019 года 21 организация Тюменской области имеет задолженность по зарплате в общей сложности на 102 млн рублей. С начала года было возбуждено 31 дело в связи с невыплатами заработной платы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, более половины от суммы задолженности приходится на 15 организаций-банкротов. Среди них завод «Сибнефтегазмаш», «Ялуторовский автомобильный завод», «Тюменский строитель», «Стройимпульс» и другие.

За первые пять месяцев 2019 года прокуратура выявила 2164 нарушения в сфере оплаты труда в Тюменской области. К административной ответственности было привлечено 127 лиц, к дисциплинарной – 108. За этом время в регионе было погашено долгов по зарплате на 458 млн руб.

Напомним, в мае этого года было возбуждено уголовное дело против гендиректора ПАО «Опытный завод «Электрон»» Владимира Дружинина за невыплату более 6,7 млн руб зарплаты. На одном из известнейших тюменских заводов, фактическим хозяином которого называют известного местного бизнесмена Александра Юффу, введено наблюдение.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.06.19

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