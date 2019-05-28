Возбуждено уголовное дело против директора крупного тюменского завода

Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты на одном из известнейших тюменских предприятий – «Опытном заводе «Электрон»». По версии следствия, 231 работнику структуры зарплату не платили свыше двух месяцев.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в отношении гендиректора ПАО «Опытный завод «Электрон»» было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ – «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Общий долг перед сотрудниками – более 6,7 млн руб. Максимальное наказание, которое может грозить руководителю завода – до трех лет лишения свободы.

Согласно данным открытых источников, гендиректором предприятия является Владимир Дружинин. Одно из учрежденных «Электроном» юридических лиц – ЗАО «Концерн «Никка»», правопреемником которого является ООО «Концерн «Никка»». Гендиректора «Никки», известного тюменского бизнесмена Александра Юффу, считают реальным собственником завода «Электрон».

Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Ленинскому округу г.Тюмени по материалам районной прокуратуры. Ранее прокуратура уже предостерегала руководителя предприятия о недопустимости нарушения закона. Надзорное ведомство направило в суд более 200 исков о взыскании задолженности по зарплате перед работникам завода на общую сумму более 3,2 млн рублей. С апреля 2019 года по определению арбитражного суда Тюменской области на предприятии введено наблюдение.

«Опытный завод «Электрон»» был запущен в 1969 году. Предприятие занималось разработкой, изготовлением, модернизацией и ремонтом геофизических приборов и подчинялось «Главтюменнефтегазу».

Тюмень, Служба информации

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