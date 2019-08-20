В Тюмени признан банкротом завод «Электрон»

Тюменский завод «Электрон» – официально банкрот. Решение о признании ПАО «Опытный завод «Электрон»» банкротом принял в понедельник, 19 августа Арбитражный суд Тюменской области.

Согласно размещенному в картотеке арбитражных дел решению, завод признан банкротом, на ближайшие шесть месяцев открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ПАО «Опытный завод «Электрон»» назначен Анатолий Ний.

Решение о банкротстве «Электрона» принято по иску ООО «ПКБ АСУ-нефть». Кредитор требовал просроченную задолженность в 3,8 млн руб плюс проценты за пользование денежными средствами, всего порядка 4,5 млн руб. В феврале между кредитором и должником было заключено мировое соглашение, условия которого «Электрон» так и не выполнил.

В конце мая 2019 года против гендиректора «Электрона» Владимира Дружинина было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты 231 сотруднику. Долг по зарплате составил 6,7 млн руб.

Реальным хозяином «Электрона» считают известного тюменского бизнесмена, гендиректора концерна «Никка» Александра Юффу. «Опытный завод «Электрон»» был запущен в 1969 году. В советское время предприятие занималось разработкой, изготовлением, модернизацией и ремонтом геофизических приборов и подчинялось «Главтюменнефтегазу».

Nюмень, служба информации

Nюмень. Другие новости 20.08.19

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