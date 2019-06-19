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Среда, 19 июня 2019, 09:06 мск

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Баню, которую хотел снести Моор, могут взять под охрану как памятник архитектуры

Фото Е. Козлова из документов экспертизы

Круглая баня в Тюмени, за сохранение которой длительное время боролась архитектурная общественность города, может быть включена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Об этом говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы, размещенном на официальном сайте комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

«Экспертиза считает обоснованным (положительное заключение) включение выявленного объекта культурного наследия «Общественная баня», расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 3, строение 1, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», – говорится в документе. Автором экспертизы на 52 страницах является Елена Евсеева, главный архитектор проектов планировочной мастерской «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация», архитектор-реставратор из Томска.

Согласно данным сайта комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, теперь до 5 июля продлится общественное обсуждение результатов экспертизы.

Отметим, что вокруг будущего единственного в Тюмени памятника архитектуры длительное время шла борьба. Власти Тюмени в пору руководства городом Александра Моора (нынешний губернатор Тюменской области) намеревались снести здание ради места под парковку, а сторонники сохранения бани выходили обнаженными на акции в защиту бани. Среди предложений, что могло бы разместиться в круглой бане, были молодежный центр и планетарий.

Тюмень, служба информации

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