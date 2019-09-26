Круглую баню в Тюмени предложили назвать именем мэра Москвы

Тюменскую Круглую баню предложили восстановить и назвать Собянинскими банями в честь мэра Москвы, экс-губернатора Тюменской области Сергея Собянина. Такую идею озвучил на заседании тюменской городской думы 26 сентября депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев.

Во время обсуждения вопроса «О положении об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Тюмени» Мурат Тулебаев предложил администрации города восстановить здание памятника конструктивизму в качестве именно бани. По словам Тулебаева, об этом его попросили избиратели.

В качестве примера для подражания Тулебаев предложил Ушаковские бани в Санкт-Петербурге и Сандуновские бани в Москве. «Есть запрос на общественные бани в городе Тюмени, – заявил Тулебаев. – Чтобы это было центром притяжения и горожан, и гостей города, и туристов. Можно назвать эти бани после реставрации в честь Сергея Семеновича Собянина, учитывая его особый вклад [в развитие города] – Собянинские бани».

Депутат отметил, что культурных пространств (а именно под культурное пространство для креативной молодежи предлагали отдать здание Круглой бани) в городе и так хватает.

Предложение Тулебаева не стали выносить на голосование. Председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что для такой реконструкции надо сначала найти деньги и отшутился, что никто не мешает назвать здание после реконструкции, к примеру, «Тулебаевскими банями».

Напомним, 22 июля зданию бывшей бани на улице Ленина в Тюмени был присвоен статус регионального памятника архитектуры и градостроительства. Вокруг Круглой бани в Тюмени длительное время шла борьба. Когда городом управлял нынешний губернатор Тюменской области Александр Моор, власти намеревались снести здание ради места под парковку. Сторонники сохранения бани выходили обнаженными на акции в защиту бани.

На пресс-конференции 14 августа губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что готов отреставрировать Круглую баню в Тюмени за счет бюджетных средств. В качестве варианта использования строения губернатор назвал многофункциональный культурный объект.

Тюмень, служба информации

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