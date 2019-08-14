Губернатор Моор готов профинансировать сохранение бани, которую сам предлагал снести

Губернатор Александр Моор готов отреставрировать Круглую баню в Тюмени за счет бюджетных средств. О своем намерении инициировать такую реставрацию глава региона заявил на пресс-конференции в среду, 14 августа.

«Эта баня должна стать украшением нашего города, мы должны ее сохранить, – заявил Моор. – Если в ближайшее время инвестиционные проекты с инвесторами не реализуются, я лично готов инициировать восстановление этого объекта за счет бюджетных средств. Потому что действительно, в этой истории нужно ставить точку. На мой взгляд, есть смысл концептуально взглянуть на всю эту стрелку. У нас есть здание, где расположен военкомат. Его надо было бы перенести на другое место. С учетом того, что рядом находится институт культуры, направленность этого района должны быть творческой. Тюменский Арбат, художники, все, что связано с творческой активностью. Безусловно, это потребует инвестиций, но, я думаю, мы должны это сделать. С учетом того, что это исторический центр города, это место должно стать его украшением».

По словам губернатора, сейчас городские власти обсуждают данный проект с разными инвесторами. Моор сообщил, что «немножко подключился» к процессу. «Будучи на петербургском форуме, я встречался с молодыми ребятами, которые в Питере в большом круглом здании газгольдерной сделали планетарий, такое открытое многофункциональное помещение. Туда ребятишки приходят, смотрят на звездное небо, вечерами там проходят концерты, публичные лекции, различные городские активности», – сказал губернатор.

Моор добавил, что питерские авторы проекта готовы его тиражировать и сейчас прорабатывают вариант реконструкции Круглой бани. «Надеюсь, рассказав вслух, я эту идею не сглажу, и она реализуется. Эти люди прекрасно понимают, как работать с памятниками, потому что газгольдерная тоже имеет охранные обязательства», – объяснил губернатор.

Напомним, 22 июля зданию бывшей бани на улице Ленина в Тюмени был присвоен статус регионального памятника архитектуры и градостроительства. Вокруг Круглой бани в Тюмени длительное время шла борьба. Когда городом управлял нынешний губернатор Тюменской области Александр Моор, власти намеревались снести здание ради места под парковку. Сторонники сохранения бани выходили обнаженными на акции в защиту бани.

Тюмень, служба информации

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