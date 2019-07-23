Круглая баня в Тюмени официально признана объектом культурного наследия

Круглая баня в Тюмени официально признана объектом историко-культурного наследия. Теперь судьбой единственного в Тюмени памятника конструктивизма будет распоряжаться администрация города, сообщили «Новому Дню» в областном Комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Информация о включении Круглой бани в список объектов историко-культурного наследия была размещена на портале органов власти Тюменской области в понедельник, 22 июля. Объекту присвоен статус регионального памятника архитектуры и градостроительства. Поскольку здание находится в собственности муниципального образования город Тюмень, именно мэрии областной столицы предстоит решить, что в будущем разместится в Круглой бане.

Вокруг Круглой бани в Тюмени длительное время шла борьба. Когда городом управлял нынешний губернатор Тюменской области Александр Моор, власти намеревались снести здание ради места под парковку. Сторонники сохранения бани выходили обнаженными на акции в защиту бани. В Круглой бане, предлагалось разместить молодежный центр или планетарий.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.07.19

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