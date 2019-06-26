В Тюменской области чиновники год не могли отремонтировать коляску инвалиду I группы

В Ишиме инвалиду-колясочнику Фонд социального страхования год не мог отремонтировать кресло-коляску. Лишенный возможностей для передвижения мужчина смог получить помощь только после обращения в Ишимскую межрайонную прокуратуру.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, инвалид первой группы 22 марта этого года пожаловался, что ему почти год не могут починить кресло-коляску, у которого не работал пульт управления, и коляска не ехала. В ходе проверки выяснилось, что Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования РФ еще в апреле 2018 года дало заключение о необходимости ремонта, но кресло-коляска так и не было отремонтировано.

Через 4 дня после того, как 25 апреля 2019 года прокуратура внесла представление об устранении нарушения закона, отделение Фонда заключило договор с московским предпринимателем на ремонт коляски, и в мае коляску передали инвалиду.

Проверка прокуратуры также выявила в ишимском филиале № 6 Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ пять фактов несвоевременной выплаты инвалидам компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. После вмешательства прокуратуры директор ишимского филиала была депремирована на 25%.

Напомним, 10 июня этого года тюменский активист, инвалид второй группы Андрей Романов и полтора десятка его единомышленников устроили пикет и записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Инвалиды рассказали президенту, как в Тюменской области нарушаются их права на расходные средства и средства реабилитации, лекарственное обеспечение и доступную среду, а чиновники игнорируют все жалобы и обращения. «Средства реабилитации, те же подъемники, нам приходится ждать годами, оставаясь вынужденными заключенными своего места проживания, хотя деньги на это были собраны простыми людьми на благотворительных акциях», – заявила тогда одна из участников акции.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 26.06.19

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