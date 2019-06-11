Тюменские следователи занялись массовой жалобой инвалидов Путину (ВИДЕО)

Тюменские следователи проверят сообщение о нарушениях прав инвалидов в регионе. Поводом для доследственной проверки стала видеозапись в Сети, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка указанной информации», – пояснили в ведомстве.

Речь идет об обращении, записанном группой инвалидов в Тюмени 10 июня 2019 года. Организатором выступил тюменский активист Андрей Романов, инвалид второй группы. Видео размещено на «Ютубе» под названием: «Прямая линия. Дать волшебный пендель чиновникам просят президента инвалиды Тюмени».

Таким образом люди с ограниченными возможностями хотели донести свою проблему до президента, который проводит «прямую линию» 20 июня. «Несмотря на то, что чиновники предприняли попытку уговоров и откровенных угроз в адрес инвалидов, чтобы они не приходили записать к вам обращение, мы все же здесь. От вас мы требуем принудить чиновников Тюменской области исполнять Конституцию, федеральные законы и международную конвенцию о правах человека. Почему-то в Тюменской области правильные законы не работают. Чиновники позволяют себе принимать антисоциальные законы и распоряжения, которые забирают у инвалидов гарантии государства», – говорится в обращении.

Один из авторов послания преиденту рассказал, что областным спортивным чиновникам не важны спортивные достижения людей такой категории. «Одним мастером спорта больше, одним меньше, какая разница, – описывает отношение Сергей. – Для поддержки спорта граждан с ограниченными возможностями здоровья мало, что делается». Спикер потребовал поддержки для спортсменов-инвалидов, и привел в пример ХМАО, где ситуация лучше.

Другая участница акции обвинила областных чиновников в том, что земельные участки выделяются в «откровенно глубоких болотах, непригодных для строительства и проживания, местах без какой-либо инфраструктуры», а дороги для инвалидов-колясочников делают «в лучшем случае из щебня». Кроме того, у людей с ограниченными возможностями здоровья в Тюменской области нет доплат к пенсии за 4 и последующих детей.

Еще один колясочник рассказал президенту, что в Тюменской области инвалидам 1 группы приходится ждать бесплатного санаторно-курортного лечения «по 3,4, а то и по 5 лет». Он недоумевал, почему при многомиллиардном профиците областного бюджета чиновники не могут обеспечить путевками хотя бы инвалидов 1 группы, для которых это жизненно необходимо. Мужчина также сравнил ситуацию в Тюменской области с ХМАО, где нашли деньги на путевки. Сам он стоит в очереди три года, и все еще находится в 12-й тысяче нуждающихся.

Также заявители потребовали исправления ситуации с очередями на жилье по договорам соцнайма, с расходными материалами и средствами реабилитации. «Средства реабилитации, те же подъемники, нам приходится ждать годами, оставаясь вынужденными заключенными своего места проживания, хотя деньги на это были собраны простыми людьми на благотворительных акциях», – сообщила еще одна участница записи.

Коме того, президента попросили разобраться с тюменским здравоохранением. Инвалидов не устраивают диагностические кабинеты и кабинеты врачей поликлиник, расположенные на вторых этажах при отсутствии подъемников. Кроме того, если федеральные льготники не испытывают проблем с лекарствами, то «муниципальные» инвалиды часто сталкиваются с отсутствием препаратов.

Наконец, последнее, на что пожаловались заявители – отсутствие в регионе доступной среды. По их мнению, несмотря на позитивные рапорты чиновников, в регионе практически не меняется положение в этой сфере. «Что там говорить, если главное социальное учреждение области – департамент социального развития – не обеспечен нормальными условиями доступности. [Чиновники] не могут поставить кнопки вызова помощи».

Андрей Романов сказал, что все «обращения и мольбы» о справедливости к чиновникам и в надзорные органы Тюменской области не приносят результата. «Из нас делают обычных попрошаек. Хотя мы просим всего лишь то, что положено по закону», – заявил Романов, добавив, что располагает подтверждающими его слова документами, фото и видеоматериалами, которые готов предоставить в компетентные органы.

Тюмень, служба информации

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