Инвалид, записавший обращение к Путину, готов «опозорить» регион на международном уровне

Тюменский активист, инвалид Андрей Романов, организатор видеообращения к президенту Путину, недоволен реакцией чиновников на обращение. Он готов вывести на протест еще больше людей с ограниченными возможностями. О намерении привлечь внимание «мирового сообщества», если президент не откликнется, Романов рассказал «Новому Дню».

«Посмотрим, как пройдет прямая линия (с президентом Владимиром Путиным – ред.). – заявил Романов. – В следующий раз мы выведем на протест еще больше инвалидов и будем обращаться к мировому сообществу. Пусть все посмеются, но не над нами, а над теми, кто не решает наши проблемы. А то сказали – следственный комитет будет разбираться с нашими вопросами. В СК вызвали только одного многодетного инвалида, которому дали участок земли в болоте. Больше никого не вызывали и не опрашивали».

По словам активиста, в прокуратуре у инвалидов «просто приняли дополнительные пояснения» по их жалобам. Романов считает неэффективным создание в прокуратуре рабочих групп по решению проблем инвалидов. «Ставят защищать права инвалидов тех людей, которые их и нарушают. Департамент социального развития и главное управление строительства – они нарушители», – говорит активист.

О создании рабочей группы по защите прав инвалидов для обеспечения взаимодействия с чиновниками и общественными организациями сообщил прокурор Тюменской области Владимир Владимиров 18 июня 2019 года. Он сказал об этом во время выступления на форуме прокуратуры «Тюменская область без барьеров: от слов к делу». В состав группы вошли работники прокуратуры, УМВД и УГИБДД, уполномоченный по правам человека, представители региональных департаментов, главного бюро медико-социальной экспертизы, пенсионного фонда и фонда социального страхования, общественных организаций инвалидов, общественной палаты. Заседания рабочей группы проходят ежеквартально, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации ведомства, на заседании президиума правительства региона в понедельник, 17 июня на главное управление строительства ТО возложена обязанность проводить проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, чтобы приспособить их для жизни людей с ограниченными возможностями.

Но Романов все равно считает, что жалобы инвалидов просто «футболят» от инстанции к инстанции. «Я задал вопрос Альберту Новопашину (начальник управление по надзору за исполнением федерального законодательства облпрокуратуры – ред.): почему я пишу вам жалобу на департамент соцразвития, а вы эту жалобу направляете в тот же департамент? Мне отвечают, что хотят знать, что думают по этому поводу чиновники. Неужели без прокурорской проверки чиновники ответят, что у них есть нарушения?», – удивляется Андрей Романов.

Активист рассказал, что отправлял обращение главному федеральному инспектору в Тюменской области. Тот его переслал полпреду президента в УрФО Цуканову, Цуканов переслал в генеральную прокуратуру в УрФО, оттуда обращение переслали в прокуратуру Тюменской области, областная прокуратура переслала жалобу в областной департамент социального развития. «А там сказали – у нас все хорошо. Поэтому я не думаю, что будут какие-то изменения», – говорит Романов.

Как писал «Новый День», тюменские следователи заявили, что проверят сообщение о нарушениях прав инвалидов в регионе. Поводом для доследственной проверки стала видеозапись в Сети, сделанная группой людей с ограниченным возможностями. На ней тюменские инвалиды рассказывают о нарушениях своих прав на обеспечение путевками, спорт, жилье, средства реабилитации и медобслуживание.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 19.06.19

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