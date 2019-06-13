Массовой жалобой тюменских инвалидов Путину заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Тюменской области проведет встречу с участием инвалидов, опубликовавших видеообращение к президенту Путину, и представителей уполномоченных органов. Встреча пройдет в пятницу, 14 июня, сообщил «Новому Дню» автор видеообращения Андрей Романов.

«Позвонили из областной прокуратуры и пригласили нас на рабочую встречу, – сообщил Романов. – Там, как я понял, будут и представители Фонда социального страхования, и департамента здравоохранения, и остальных уполномоченных органов». Получить оперативный комментарий в пресс-службе областной прокуратуры не удалось.

Также Андрей Романов рассказал, что его вызывали в полицию, которая не знала о проведении акции, потому что администрация города не предупредила УМВД о пикете. По словам Романова, уведомление о проведении он подал в комитет по межнациональным отношениям администрации Тюмени 5 июня. «По закону, поскольку пикет группой лиц, мне администрация мне должна была ответить 5 числа. Они ответили только 7-го числа за 4 минуты до конца рабочего дня, нашли в документах недочеты, которые надо было исправить. Что я за 4 минуты мог исправить? – объяснил Романов. – Они нарушили закон, если они не ответили в положенный срок, то акция считается разрешенной».

Во вторник, 11 числа, Романова вызывали в полицию общественной безопасности для беседы. «Мы пришли к общему мнению, что пикет был проведен в рамках закона и мы ничего не нарушали, – сказал Романов. – Им, видимо, попало за то, что они нас не охраняли. Мы договорились, что в будущем, в случае таких накладок с городской администрацией я буду уведомлять полицию напрямую, чтобы нас охраняли, чтобы не было никаких провокаций. Мы сами заинтересованы, чтобы нас охраняли».

По словам Романова, попыток давления со стороны полиции на него не было. В следственный комитет, который во вторник, 11 июня, начал проверку по факту видеообращения, инвалида пока что не вызывали.

Группа тюменских инвалидов записала видеообращение к президенту Владимиру Путину 10 июня. Организатором выступил тюменский активист Андрей Романов, инвалид второй группы. Видео размещено на «Ютубе» под названием: «Прямая линия. Дать волшебный пендель чиновникам просят президента инвалиды Тюмени».

Инвалиды перечислили проблемы, которые есть в соцсфере – обеспечение путевками, спорт, жилье, средства реабилитации и медобслуживание.

Тюмень, служба информации

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