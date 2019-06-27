Тюменский инвалид на английском языке попросил помощи у президента США (ВИДЕО)

В Тюмени инвалид второй группы Андрей Романов записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить его права. Стоя на фоне здания правительства Тюменской области, Романов на английском языке попросил американского президента о помощи, потому что «многократные обращения к президенту России Владимиру Путину не принесли результатов».

Инвалид попросил президента США защитить права и свободы инвалидов, изложенные в декларации и конвенции ООН о правах человека и правах инвалидов, и принудить «чиновников Российской Федерации, города Тюмени к исполнению международных правовых актов.

В обращении Романов жалуется, что в Тюменской области суды «избирательны» и не защищают права инвалидов. Даже, несмотря на явные доказательства, суд принимает сторону чиновников, говорит Романов, и придумывает доказательства, чтобы их оправдать. Также тюменец жалуется на отсутствие доступной среды для людей с ограниченными возможностями, равных прав на лечение с обычными гражданами и инвалидов в Тюменской области на законодательном уровне.

Ранее Андрей Романов записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить инвалидов от действий тюменских чиновников, вместе с активистом в пикете и записи обращения приняли участие еще полтора десятка людей с ограниченными возможностями. Романов заявил тогда, что готов ославить Тюменскую область на международном уровне, если его просьба о помощи не будет услышана.

«Я обещал мировую общественность, вот, начал подключать», – объяснил свою инициативу Романов. Он добавил, что разошлет свое обращение к Дональду Трампу в мировые СМИ.

Отметим, что на этой неделе прокуратура Тюменской области рассказала о случае, когда чиновники год не могли отремонтировать кресло-коляску инвалиду первой группы в Ишиме. Инвалид получил коляску только после вмешательства прокуратуры. Добавим, что один из фактов, на которые жалуется Андрей Романов – это бездействие органов надзора и следствия в ответ на все его жалобы на тюменских чиновников.

Тюмень, служба информации

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