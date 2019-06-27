На юбилее гордумы Тюмени депутаты обнимались с осужденным экс-спикером и слушали лекцию по истории (ФОТО)

Губернатор Тюменской области Александр Моор 27 июня поздравил тюменскую городскую думу с юбилеем. На торжественное заседание пришел даже осужденный в этом году за ДТП с двоими погибшими экс-председатель думы Дмитрий Еремеев.

Торжественное празднование 25-летнего юбилея тюменской городской думы началось в большом зале мэрии сразу после последнего заседания гордумы. На торжество прибыли не только губернатор Александр Моор и спикер областной думы Сергей Корепанов, но и первый городской прокурор, ныне – первый зампрокурора области Руфат Биктимеров, член Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов, ряд депутатов областной думы, включая лидера фракции ЛДПР Глеба Трубина и главного единоросса, первого вице-спикера Андрея Артюхова, бывшие депутаты городской думы Тюмени.

С некоторым удивлением журналисты разглядывали прибывшего на торжество бывшего спикера гордумы Дмитрия Еремеева, осужденного в этом году на три года лишения свободы условно. Еремеев обнялся со многими бывшими коллегами, обнял прокурора города Эдуарда Гиматова, но в целом вел себя сел подчеркнуто скромно, сел на трибунах, в компании экс-депутата гордумы Сергея Медведева.

С поздравительными речами выступили спикер гордумы Евгений Заболотный, губернатор Александр Моор, председатель облдумы Сергей Корепанов, глава Тюмени Руслан Кухарук, сенатор Павел Тараканов и председатель облизбиркома Игорь Халин. Все они похвалили депутатов за работу. Самым долгим было выступление Заболотного – он вспомним историю муниципальной власти России со времен императрицы Екатерины II и прочел целую лекцию о ее становлении.

Сергей Корепанов, которого председатель Евгений Заболотный назвал КорЕпановым (с ударением на втором слоге), припомнил старый анекдот из жизни облдумы времен, когда у спикера и вице-спикера были одинаковые фамилии, различавшиеся ударением. «Я думал обидеться, но вспомнил случай, когда мой заместитель Геннадий Корепанов на вопрос, не родственники ли мы, ответил, что у нас совершенно разные фамилии», – сказал Корепанов.

Гости вручили депутатам благодарности, памятные знаки и прочие награды от правительства области, облдумы, облизбиркома и мэрии. После этого все переместились на закрытый банкет в столовую администрации города.

Тюмень, Михаил Калянов

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