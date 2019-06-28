Тюменским депутатам выдали по два куриных окорочка в честь юбилея

Депутатов и гостей празднования 25-летия тюменской городской думы одарили куриными окорочками. На каждого досталось по два окорочка, рассказал один из участников мероприятия.

В подарочном пакете, который вручали каждому выходившему с банкета в честь 25-летия думы, находились диск с фильмом об истории думы, буклет с текстом выступления спикера Евгения Заболотного, коробка конфет тюменского производства и пара куриных окорочков в коробке. Производитель окорочков – компания «Тюменский бройлер», возглавляемая депутатом гордумы от «Единой России» Оксаной Величко.

«Окорочка от Заболотного» вызвали недоумение некоторых получателей подарка. «В следующий раз, видимо, талоны на водку будут, – сказал один из гостей праздника. – Хотя, я эти окорочка в морозилку кинул, в выходные пожарю, вспомню добрым словом Оксану Величко».

Отметим, что многие действующие и бывшие депутаты гордумы Тюмени, пришедшие на празднование – весьма небедные люди с доходами в десятки миллионов рублей в год.

Сам банкет в гордуме был «скромным, но достойным», сказал собеседник «Нового Дня». Думцев и гостей угощали мини-шашлычками из семги, закусками-канапе, черешней и коньяком.

Тюмень, служба информации

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