Бюджет Тюменской области потратит миллиарды на компенсацию роста коммунальных тарифов

Около 3 миллиардов рублей потратит бюджет Тюменской области на компенсацию разницы между льготными и экономически обоснованными тарифами за коммунальные услуги в 2019 году. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу, 28 июня, директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

Бюджет будет компенсировать поставщикам услуг разницу между льготным (то есть действующим для населения) и экономически обоснованным тарифами. Так, для большинства жителей Тюмени льготный тариф на тепловую энергию составит 1293 рубля 66 копеек за гигакалорию. Экономически обоснованный тариф при этом составляет 1836 рублей 53 копейки. Также региональному бюджету придется компенсировать разницу между тарифами на холодную воду и канализацию. Льготный тариф на воду составит 31 рубль 21 копейку за кубометр, экономически обоснованный – 35 рублей 94 копейки. По льготному тарифу канализация обойдется в 19 рублей 75 копеек за кубометр, по экономически обоснованному – в 34 рубля 33 копейки.

Рост тарифов за остальные коммунальные услуги для граждан с 1 июля по сравнению с началом года будет не большим, заверил Карташков. С учетом компенсации платы за тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, общий рост коммунального платежа будет ограничен 2%. «Это минимальный рост за последние семь-восемь лет», – отметил чиновник.

По расчетам департамента, семья из трех человек, живущая в квартире «распространенной степени благоустройства» площадью 54 кв. м. в Тюмени, будет платить за коммунальные услуги в месяц в среднем на 84 рубля 34 копейки больше, чем раньше – то есть 5 181 рубль. Увеличение суммы коммунальных платежей в разных районах и городах области будет неодинаковым, но не превысит 2%. Сильнее всего увеличится платеж для такой «средней» семьи в Ялуторовске (на 136 рублей), Тобольске (на 119 рублей) и в Ишиме (на 117 рублей).

Напомним, что единой теплоснабжающей организацией в Тюмени является АО «УСТЭК», принадлежащее на равных финской корпорации «Фортум» и «Корпорации СТС» уральских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова. При этом почти 100% «Корпорации СТС» принадлежит частным компаниям, зарегистрированным в Австрии. Поставками тепловой энергии в Тобольске и ряде других муниципалитетов занимается компания «СУЭНКО», также контролируемая Боровым и Биковым. «СУЭНКО» также заведует водоснабжением и водоотведением в Тобольске и Заводоуковске.

В Тюмени за водоснабжение и водоотведение отвечает «Тюмень Водоканал», который входит в ГК «Росводоканал» олигарха Михаила Фридмана и полностью зависим от коммерческих компаний, зарегистрированных в Люксембурге и на Кипре.

В Тюмени «Тюмень Водоканал» является концессионером, который по соглашению с властями занимается реконструкцией системы водоснабжения и водоотведения города до 2031 года. В частности, предполагается перевод Тюмени исключительно на подземные источники водоснабжения (сейчас город питается из подземного и поверхностного водозаборов).

Тюмень, служба информации

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