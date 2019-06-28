На довыборы в тюменскую облдуму выдвинулся известный общественник

Тюменский общественник Юрий Рябцев выдвинул свою кандидатуру на довыборы в областную думу. Информация о выдвижении размещена на сайте избирательной комиссии Тюменской области.

«Региональное законодательство о выборах и местная практика правоприменения содержат ряд недоразумений и коррупциогенных факторов, – объяснил «Новому Дню» Рябцев причины своего выдвижения. – Самовыдвижение позволяет выявить системные злоупотребления, наказать виновных, создать правозащитный механизм». Рябцев не намерен, в случае избрания, примыкать ни к одной фракции. Он пообещал сохранить самостоятельность в случае избрания.

На данный момент на довыборы в облдуму выдвинуты только два кандидата – Юрий Рябцев и Анатолий Княжев, причем оба – активисты, отметившиеся в протестных акциях по поводу непопулярных реформ последнего времени.

Анатолий Княжев – «полковник» движения «Диванные войска города Тюмени», общественный деятель, ставший известным в 2018 году. Юрий Рябцев – член общественной организации «Жилищный комитет», неоднократно протестовавший против решений городской думы и администраций Тюмени и Тюменской области.

Самовыдвиженцу Юрию Рябцеву 49 лет. У него два высших образования (ТГНГУ и ТюмГУ). Работает Рябцев сторожем в ООО «Стеклоцех». Ранее он был членом КПРФ, но вышел из партии.

Ранее со своими кандидатами на довыборах в тюменскую областную думу определились все парламентские партии и несистемная оппозиция. Это гендиректор «Мостостроя-11» Николай Руссу («Единая Россия»), водитель Анатолий Княжева («полковника» выдвинула КПРФ), директор ООО «Трасса», депутат городской думы Тюмени Мурат Тулебаев (ЛДПР) и коммунист, секретарь тюменского обкома КПРФ по идеологии Максим Карпиков (его выбрала «Справедливая Россия»). Также со своим кандидатом определились сторонники Михаила Ходорковского – тюменское отделение «Партии перемен» заявило о намерении выдвинуть своего председателя Никиту Кифорука.

Место в тюменской областной думе оказалось вакантным после перехода единоросса Олега Чемезова на работу вице-губернатором Свердловской области.

Тюмень, служба информации

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