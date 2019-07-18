На тюменский избирком пожалуются в Конституционный суд

Тюмень (Новый День, служба информации) Окружная избирательная комиссия Калининского одномандатного округа Тюмени отказалась регистрировать общественника Юрия Рябцева в качестве кандидата в депутаты областной думы.

В избиркоме пояснили, что Рябцев так и не представил необходимые документы. В частности речь идет о подписных листах, протоколе об итогах сбора подписей избирателей, уведомлении о том, что кандидат не имеет счетов в иностранных банках.

«По состоянию на 18 часов 8 июля (срок окончания приема документов на регистрацию – прим. ред.) был представлен только первый финансовый отчет кандидата, – говорится в решении комиссии. – В представленных сведениях о размере и об источниках доходов, имуществе, счетах, ценных бумагах кандидата не был указан источник дохода».

Сам Юрий Рябцев сообщил «Новому Дню», что сдал свой первый финансовый отчет еще 29 июня. Остальные документы он намеревался сдать в последний день их приема – 7 июля, однако членов избиркома не было на рабочем месте.

«8 июля я подал иск в Калининский суд с требованием признать незаконными действия членов комиссии, которые нее вышли на работу. 15 июля в суде ответчики сообщили, что прием документов заканчивался не 7 июля, а вечером 8 июля и до этого момента я так и не явился, – сказал Рябцев. – Но, во-первых, об этой дате никто не был уведомлен. Во-вторых, эти доводы противоречат закону, поскольку 30 дней с момента назначения довыборов (6 июня) истекают именно 7 июля. Суд встал на их сторону, я буду обжаловать это решение и дойду до Конституционного суда».

Решение избирательной комиссии Юрий Рябцев также будет оспаривать в суде.

Напомним, мандат депутата тюменской областной думы оказался вакантным после того, как единоросс Олег Чемезов перешел на работу заместителем губернатора Свердловской области.

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