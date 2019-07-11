На довыборы в тюменскую облдуму зарегистрировались представители всех парламентских партий

Кандидаты от всех четырех парламентских партий зарегистрированы на довыборы в тюменскую областную думу. Вопрос о регистрации пятого кандидата, самовыдвиженца Юрия Рябцева, будет решаться окружной избирательной комиссией отдельно, сообщил секретарь облизбиркома Андрей Николаев.

По словам Николаева, зарегистрированы Николай Руссу (кандидат от «Единой России»), Мурат Тулебаев (ЛДПР), Анатолий Княжев (КПРФ) и Максим Карпиков («Справедливая Россия»). Пятый кандидат, самовыдвиженец Юрий Рябцев, не предоставил вовремя документы в избирательную комиссию Калининского АО города Тюмени.

По словам Николаева, Рябцев «не представил вообще никаких документов, кроме финансового отчета». «Ни подписей, ни протокола, ни иных документов на регистрацию [Рябцев] не представил», – сказал секретарь облизбиркома. Вопрос о его регистрации будет решаться окружной избирательной комиссией 16 июня.

Кандидат принес документы в избирательную комиссию Калининского АО в последний день регистрации, 7 июля. Это было воскресенье, и комиссия не работала. В 15-00, когда Рябцев принес документы, никого из членов ТИК на месте не было. Самовыдвиженец увидел в этом (и в самом факте наличия у комиссии выходных дней в субботу и воскресенье) нарушение Избирательного кодекса Тюменской области. Рябцев подал иск в Калининский районный суд с требованием признать незаконными действия избирательной комиссии по неприему документов (в том числе подписей) в установленный срок. Также самовыдвиженец попросил суд расформировать избирательную комиссию округа. По поводу иска Юрия Рябцева в суд секретарь облизбиркома Андрей Николаев высказался просто: «Это его право».

На вопрос, почему нельзя было прийти в избирком раньше и тем самым избежать подобной ситуации, Рябцев пояснил «Новому Дню», что не успевал. «Суета, заботы, все как всегда в последний день», – сказал он.

Напомним, один из мандатов депутата тюменской областной думы оказался вакантным после того, как единоросс Олег Чемезов перешел на работу заместителем губернатора Свердловской области. Отметим, что не оправдался прогноз источников «Нового Дня», что в довыборах может принять участие вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Также в довыборах не принял участие председатель тюменского отделения «Партии перемен» Никита Кифорук, о намерении выдвинуть которого говорили представители «несистемной оппозиции».

Тюмень, служба информации

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