В Тюмени разрешили пикет против узурпации власти

Администрация Тюмени разрешила кандидату в депутаты областной думы Юрию Рябцеву провести пикет «за выборную демократию и против фашизма и узурпации власти». На пикет Рябцев намерен пригласить других кандидатов на довыборах. Поводом стали, якобы, нарушения прав кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в законодательные и представительные органы власти.

Как сообщил «Новому Дню» Рябцев, председатель комитета по национальным отношениям администрации Тюмени Роман Малыгин согласовал проведение пикета. Акция пройдет 16 июля с 17 до 18 часов в сквере у администрации Калининского АО Тюмени. Заявленная численность участников – 30 человек. Цель пикета – «привлечение внимания общественности к нарушениям закона избирательными комиссиями Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени».

Юрий Рябцев рассказал, что направит приглашения принять участие в пикете кандидатам от «Единой России» Николаю Руссу и от ЛДПР Мурату Тулебаеву. Кандидат от «Справедливой России» Максим Карпиков, по словам Рябцева, уже пообещал прийти на пикет.

Юрий Рябцев – единственный выдвинутый кандидат на довыборы в тюменскую областную думу, который не был зарегистрирован. Как говорят в избиркоме, он не предоставил в срок в территориальную избирательную комиссию никаких документов, кроме финансового отчета. Сам Рябцев уверяет, что не смог сдать документы, потому что сотрудники комиссии не явились на рабочее место в последний день регистрации – воскресенье, 7 июля.

Напомним, мандат депутата тюменской областной думы оказался вакантным после того, как единоросс Олег Чемезов перешел на работу заместителем губернатора Свердловской области.

Тюмень, служба информации

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