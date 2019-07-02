Очередной начальник «Тюменской авиабазы» заработал на нелегальной вырубке лесов

Тюменская полиция закончила расследование уголовного дела в отношении начальника участка Упоровского филиала «Тюменской авиабазы» и подчиненного ему лесника о незаконной рубке леса. Ради выручки в 20 тыс. руб они свели леса на 1,2 млн рублей.

По версии следствия, 24-летний начальник Упоровского филиала государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Тюменская авиабаза» (предприятие занимается лесоохраной в регионе – ред.) при пособничестве своего подчиненного, 34-летнего лесника, решил заработать на незаконной рубке леса. Они нашли покупателя на древесину и убедили его в законности рубки (хотя порубочного билета не было). «Клиенту» был определен под вырубку участок леса в Емуртлинском лесничестве. С декабря 2018 по февраль 2019 года было незаконно вырублено 44 хвойных дерева, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

За древесину «стражи леса» выручили 20 тысяч рублей. Сумма ущерба, причиненного их действиями департаменту лесного комплекса Тюменской области, составила 1 млн 200 тыс. руб. Сейчас начальнику предстоит суд за «незаконную рубку лесных насаждений, совершенную с использованием своего служебного положения в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по данной статье – 7 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. руб.

Напомним, что бывший директор ГБУ «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» («Тюменская авиабаза») Олег Новиков в конце 2018 года предстал перед судом за незаконную рубку леса, повлекшую ущерб на сумму более 8 млн рублей. Новикову вменяли два эпизода незаконной рубки лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Тюмень, служба информации

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