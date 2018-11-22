Озвучены подробности дела экс-главы «Тюменской авиабазы»: его будут судить за два преступления

Дело бывшего директора ГБУ «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» Олега Новикова передано в суд. Его обвиняют в незаконной рубке, повлекшей ущерб на сумму более 8 млн рублей. Речь сразу о двух преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор «Тюменской авиабазы», возглавивший организацию в феврале 2018 года, в июле дал незаконное распоряжение мастеру леса о рубке лесных насаждений в Заводопетровском участковом лесничестве Ялуторовского лесничества. С помощью лесозаготовительных машин было спилено 1729 деревьев различных пород (сосен, берез и осин), которые там же были складированы в штабеля, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Кроме того, руководитель авиабазы в июле 2018 года незаконно разрешил предпринимательнице (не знавшей о его противоправных действиях) по заключенному с ней договору на поставку сосновых, березовых и осиновых бревен заготавливать лес в указанном выше лесничестве. В результате было срублено 779 сосен, берез и осин. Древесина также была складирована в штабеля.

Лесонарушения были выявлены в августе в ходе патрулирования участковым лесничим Заводопетровского лесничества Ялуторовского лесничества государственного казенного учреждения Тюменской области «Тюменьлес». Подозрение по первому преступлению пало на Тюменскую авиабазу, поскольку лес заготавливался лесозаготовительными машинами (а не бензопилой), которые имелись у авиабазы. В октябре 2018 года Новиков был задержан и по решению суда заключен под стражу.

Тюмень, служба информации

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