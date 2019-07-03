В центре Тобольска разрыли скотомогильник с сибирской язвой

Суд оштрафовал мэрию Тобольска на 500 тысяч рублей за разоренный сибиреязвенный скотомогильник на берегу Иртыша в центре города.

Чиновники не обеспечили надлежащее огораживание опасной территории. Курган сибиреязвенного скотомогильника был разрыт, а грунт с остатками стеклянных флаконов, химических колб и шерсти животных был рассыпан по береговой линии реки.

Нарушение санитарных правил специалисты Россельхознадзора обнаружили еще в марте 2019 года. Управление оштрафовал администрацию города на 600 тыс. рублей. Мэрия пыталась оспорить это постановление в суде, однако чиновникам удалось лишь снизить сумму штрафа до полумиллиона.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 03.07.19

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