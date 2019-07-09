В центре Тобольска появится запретная зона

Администрация Тобольска на постоянной основе закроет доступ к старому скотомогильнику в исторической части города. Вокруг скотомогильника построят постоянный забор из бетонных плит за 3,7 млн рублей.

«Это связано с требованиями безопасности», – пояснили в мэрии Тобольска.

На сайте госзакупок администрация города разместила тендер на приведение в нормативное состояние скотомогильника в переулке 2-й Свердловский. Ограждение должно быть построено в течение трех месяцев.

Как писал «Новый День», в марте 2019 года Россельхознадзор оштрафовал мэрию Тобольска на 600 тысяч рублей за разоренный сибиреязвенный скотомогильник на берегу Иртыша в центре города.

Чиновники не обеспечили надлежащее огораживание опасной территории. Курган сибиреязвенного скотомогильника был разрыт, а грунт с остатками стеклянных флаконов, химических колб и шерсти животных был рассыпан по береговой линии реки.

Мэрия оспорила постановление в суде, который уменьшил сумму штрафа до полумиллиона рублей.

Тобольск, служба информации

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