На Ямале обнесут двухметровым забором скотомогильники с сибирской язвой

Ветеринарная служба Ямала планирует за 10 млн рублей установить капитальные ограждения вокруг сибироязвенных захоронений в Ямальском районе. Всего нужно обнести забором девять захоронений. Их координаты указаны в документации по поиску подрядчика на портале госзакупок, сообщает агентство «Новый День».

Сейчас эти захоронения по периметру огорожены сеткой рабицей. Как рассказал агентству «Новый День» главный ветеринарный врач ЯНАО Евгений Попов, это стихийно организованные местными жителями могилы павших от сибирской язвы оленей. Они, в основном, расположены на возвышенностях. Военные огораживали эти объекты во время ликвидации эпизоотии, но постепенно под воздействием природных факторов заборы начали ветшать, рвы начали осыпаться. Это выяснилось во время прошлогоднего выезда на места захоронений.

«Обустройство мест захоронения было согласовано с главным санитарным врачом России, оно было сделано по всем правилам. Тем не менее роспотребнадзор посчитал, что можно усилить меры безопасности. Сейчас забор будет двухметровый, а стенки рва будут укреплены изнутри, чтобы они не осыпались», – пояснил г-н Попов.

Вспышка сибирской язвы случилась на Ямале в 2016 году. По официальным данным, во время эпидемии от болезни скончался один ребенок, погибли 2600 оленей. На Ямале работали войска радиохимической и биологической защиты. После этого власти Ямала вернули централизованную прививочную кампанию против сибирской язвы. Регион понес большие потери: пришлось восстанавливать жилища оленеводов из эпицентра инфекции, выделять средства на восстановление поголовья, на обработку территории и предметов быта кочевников, на исследования, на работу специалистов. После этого встал вопрос о том, что в ЯНАО оленей больше, чем может прокормить тундра. О том, что ягель вытаптывается, что не хватает пастбищ. Началась кампания по сокращению поголовья оленей. Пока основными шагами является увеличение стоимости оленины, увеличение объемов забоя, сокращение муниципальных предприятий. Предполагалось также ввести нормы поголовья на семью для оленеводов-частников, но это вызвало резко отрицательную реакцию аборигенов и меры пока отложили.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 12.08.19

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