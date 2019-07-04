Тюменцы посадили цветы в память о прямой линии с президентом Путиным (ФОТО)

Жители села Каскара, которые смогли дозвониться на прямую линию Владимиру Путину и пожаловались на то, что уже 20 лет живут без водопровода, решили отметить это событие.

В память о прямой линии, на месте, где происходило общение с президентом, каскаринцы высадили цветы. Грядку с петуньями они продемонстрировали корреспонденту телекомпании «Регион-Тюмень», который приехал выяснить, как исполняется поручение главы государства.

После звонка Путину в Каскаре в рекордные сроки построили новый участок водопровода и оборудовали колодцы, обеспечив людей возможностью для технического присоединения. Правда, пока только на одной улице – Северной.

При этом выяснилось, что жители не могут себе позволить присоединение. «Мы посчитали, чтобы провести трубу от колодца до дома, надо порядка 100 тыс. рублей», – заявили накануне жители в эфире федерального канала Вести Россия 1.

Сегодня стало известно, что прокуратура Тюменской области потребовала от губернатора Александра Моора устранить нарушения закона в области обеспечения населения региона качественной питьевой водой.

Тюмень, служба информации

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