Тюменские коммунальщики ищут себе уборщиков и прачек за 40 млн рублей

Единая теплоснабжающая организация Тюмени – АО УСТЭК – готова потратить более сорока миллионов рублей на услуги клининговой компании. Информация о тендере размещена на Единой электронной торговой площадке.

Согласно конкурсной документации, УСТЭК ищет подрядчика для уборки служебных, бытовых и производственных помещений, благоустройства территории, уборки и вывоза снега, мелкого ремонта мебели, окон и сантехники, участков канализации и отопления, а также водоснабжения. Также подрядчик должен стирать и проводить химчистку спецодежды, бороться с крысами, клещами и насекомыми на объектах УСТЭК.

За все услуги компания готова заплатить не больше 41 млн 16 тыс. 556 руб. Контракт заключается на полгода – до 31 декабря. С учетом того, что уже почти середина июля, в месяц тепловики будут отдавать уборщикам примерно 8 млн рублей.

В документации подробно детализируется, какой техникой должна обладать компания-подрядчик, от фронтального погрузчика и промышленного пылесоса до щеток с закрывающимся совком. На территории заказчика должны находиться не менее 23 уборщиков помещений и 6 подсобных рабочих каждую смену, трех менеджеров объекта, а также, по необходимости, сантехник и плотник.

Среди требований к подрядчику – отсутствие в течение последних двух лет административных взысканий за незаконное вознаграждение от юридического лица, а у руководства компании – непогашенной судимости за незаконное предпринимательство или взяточничество.

Компания УСТЭК является единой теплоснабжающей организацией в Тюмени. Она была создана на паритетных началах «Корпорацией СТС» уральских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова и финским концерном «Фортум». При этом почти 100% «Корпорации СТС» принадлежит частным компаниям, зарегистрированным в Австрии. Поставками тепловой энергии в Тобольске и ряде других муниципалитетов занимается компания «СУЭНКО», также контролируемая Бобровым и Биковым.

Напомним, тюменский бюджет потратит около 3 миллиардов рублей на компенсацию разницы между льготными и экономически обоснованными тарифами за коммунальные услуги в 2019 году. Так, для большинства жителей Тюмени льготный тариф на тепловую энергию составит 1293 рубля 66 копеек за гигакалорию. Экономически обоснованный тариф при этом составляет 1836 рублей 53 копейки.

Тюмень, служба информации

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