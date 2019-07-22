Пока Тюмень подсчитывает ущерб от ночной грозы, в МЧС предупреждают о новом шторме (ФОТО)

В результате двух сильных гроз, обрушившихся на Тюмень в воскресенье и в ночь на понедельник, 22 июля, значительную часть города затопило. В соцсетях горожане обмениваются информацией о последствиях, размещая видео, на которых автомобили движутся по дорогам по капот в воде, а пассажирские автобусы напоминают «речные трамвайчики». МЧС предупреждает – 22 июля на город может обрушиться гроза еще большей силы.

В соцсетях утренний город сравнивают с Венецией и спрашивают, не пора ли доставать лодку. На выложенных в сети снимках – упавшие на автомобили фонарные столбы, перевернутых лавочки на Аллее молодоженов, упавшие деревья, сорванные крыши и снесенные заборы.

Утреннее видео с улицы Гольцова, на котором автомобили движутся едва ли не по капот в воде, набрало 270 «лайков» и 54 комментария. На другой записи пассажир малогабаритного автобуса, движущегося через глубокие лужи по проезжей части мимо Управы Восточного АО города, сравнивает его с речным трамвайчиком.

При этом в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что порывы ветра достигали (по данным местного Гидрометцентра) лишь 12 метров в секунду, что никак не соответствует шторму. Было повалено семь деревьев, два столба городского освещения. Пострадали два автомобиля. Со спортивного комплекса «Дорожник» сорвало часть крыши, которая повредила еще два автомобиля.

В результате удара молний произошло четыре пожара. В пресс-службе департамента здравоохранения области сообщили, что пострадавших не было. В пресс-службе администрации Тюмени сказали, что сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный городу ураганом.

В МЧС предупреждают, что в понедельник, 22 июля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильная гроза. Порывы ветра могут достигать 23 м/с. На юге Тюменской области местами будут сильный ливень, грозы и град.

Тюмень, служба информации

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