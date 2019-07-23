В Тюмень снова пришли ливни и грозы

В Тюмени продолжает сохраняться плохая погода. По данным гидрометеоцентра, 23 июля 2019 на юге Тюменской области будут сильные ливни, гроза, град, порывы ветра – 18-23 м/с.

В управлении МЧС предупреждают, что увеличивается риск возникновения аварий и инцидентов на системах электроснабжения – по всей территории Тюменской области. На автодорогах области возможны дорожно-транспортные происшествия, связанные с плохой видимостью в связи с дождем, грозой и градом. В международном аэропорту «Рощино» могут быть задержки вылетов и прилетов самолетов.

Есть риск увеличения числа пожаров в жилом секторе, садовых обществах, на социально значимых и производственных объектах.

Тюмень, служба информации

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