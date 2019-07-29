В Тюмени ищут водителей, устроивших беспредел на дороге около Аквапарка

Жители Тюмени обсуждают в социальных сетях видео, снятое на ул. Щербакова в 1 Заречном микрорайоне (недалеко от Аквапарка).

Видеорегистратор зафиксировал, как на регулируемый пешеходный перекресток в тот момент, когда дорогу на зеленый свет светофора переходили пешеходы, вылетели два легковых автомобиля. В один из них встал посередине перекрестка, начал крутиться вокруг своей оси и дрифтовать. При этом из открытого люка на крыше машины торчал мужчина. Несмотря на то, что для автомобилистов уже загорелся зеленый, нарушитель продолжал вертеться на перекрестке, не давая двигаться другим водителям.

Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД по Тюменской области, оба автомобиля уже ищут. «Водители нарушили правила, выехав на красный свет. Кроме этого были нарушены правила перевозки пассажиров и, возможно, были заклеены госномера», – сказали в пресс-службе инспекции.

В комментариях под видео в паблике «Инцидент Тюмень» пишут, что таким образом нарушители ПДД отмечали свадьбу.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.07.19

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