В Тюмени задержан участник дорожного беспредела у аквапарка

Тюменские гаишники нашли водителя «Инфинити», участвовавшего в «беспределе» у тюменского аквапарка «Лето Лето». Он привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГИБДД тюменской области.

Инспекторам полка ДПС областной Госавтоинспекции удалось установить личность водителя одного из автомобилей, попавших на видео, возмутившее Интернет-пользователей. 22-летний мужчина объяснил , что «просто отмечал свадьбу друга» и признал свою вину. На него был составлен протокол об административном правонарушении. Водитель и его товарищ рассказали, что их родители осуждают такое поведение.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают личности остальных водителей, совершивших запечатленное в видеоролике правонарушение.

Тюменцев возмутило видео, снятое на ул. Щербакова недалеко от Аквапарка. Видеорегистратор зафиксировал, как на регулируемый пешеходный перекресток в тот момент, когда дорогу на зеленый свет светофора переходили пешеходы, вылетели два легковых автомобиля. Один из них начал дрифтовать прямо посередине перекрестка, Из открытого люка на крыше машины в этот момент торчал мужчина. Нарушитель не давал двигаться другим водителям.

Тюмень, служба информации

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