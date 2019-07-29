В Тюмени судили мужчину, забившего молотком студентку

Тюменец, который забил молотком студентку и изнасиловал ее подругу, отправится в колонию на 16 лет. Такое решение 29 июля вынес Центральный районный суд.

Мужчина уже был неоднократно судим и более 20 лет провел в местах лишения свободы за убийство и половые преступления. В октябре 2018 года он освободился из колонии, а через полгода снова совершил тяжкое преступление.

26 апреля рецидивист выпивал с двумя студентками в общежитии на улице Мельникайте. Одну из них – девушку 1998 года рождения – он забил до смерти молотком. Вторую – 27-летнюю девушку – изнасиловал.

Отбывать наказание 48-летний тюменец будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу матери погибшей 1 млн рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.07.19

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