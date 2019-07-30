Тюменские приставы объяснили, как жена губернатора Куйвашева задолжала за коммуналку

В социальных сетях и телеграм-каналах второй день обсуждают коммунальные долги жены губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Согласно данным сайта службы судебных приставов, супруга губернатора Наталья Куйвашева, зарабатывающая миллионы на винно-водочном бизнесе в Тюмени, является злостным неплательщиком.

Долг образовался за одну просрочку платежа за коммунальные услуги, сообщили «Новому Дню» в УФССП по Тюменской области. Уточнить, когда возникла просрочка и как долго «висел» долг Натальи Куйвашевой, в ведомстве не смогли. Однако сообщили, что задолженность жена свердловского губернатора уже погасила.

Также в УФССП подчеркнули, что супругу губернатора никто не разыскивал, и она сама оплатила долг «видимо, сразу, как узнала» о нем.

Исполнительное производство по задолженности по коммунальным платежам за жилую площадь, включая пени, на сумму 9 026 рублей было возбуждено 23 июля. В управлении заверили, что Куйвашева оплатила долг 26 июля. Однако 30 июля на сайте УФССП по Тюменской области долг супруги свердловского губернатора все еще значится как не оплаченный.

Получить комментарий Натальи Куйвашевой не удалось. В тюменском винном бутике «Три бокала» сказали, что директора нет на месте, и записали контактные данные корреспондента, пообещав передать их Куйвашевой.

Наталья Куйвашева является соучредителем тюменского ООО «Леля» (на равных с Жанной Ермолаевой), кроме того, руководит предприятием. У компании несколько винных бутиков в Тюмени. Выручка «Лели» на конец 2017 года составила 27 млн рублей, чистая прибыль – 8,7 млн рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 30.07.19

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