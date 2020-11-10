Жену губернатора Куйвашева ищут приставы за долги по налогам: «Риск постоянен, игра открыта, заработок бесконечен»

Супруга свердловского губернатора Евгения Куйвашева Наталья задолжала налоговикам почти 62 тысячи рублей, об этом свидетельствуют данные банка исполнительных производств, опубликованные на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России.

Напомним, ранее жена губернатора Свердловской области уже попадала в поле зрения приставов из-за задолженности за услуги ЖКХ, впрочем, она быстро ее погасила.

По некоторым данным, Наталья Куйвашева не живет с супругом, она осталась в Тюмени, где владеет сетью винотек «Виночерпий» и магазинов деликатесов «Девять вкусов». Она сама проводит мастер-классы, обучая людей разбираться в тонкостях вин. На ее странице в инстаграме установлен статус: «Риск постоянен, игра открыта, заработок бесконечен».

Екатеринбург, Елена Сычева

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