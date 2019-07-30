Тюменский свинокомплекс загадил село: людям нечем дышать, почернели трава и деревья (ФОТО)

Тюменская природоохранная прокуратура начнет проверку свинокомплекса «Тюменский» в Нижнетавдинском районе. Местные жители заявили, что с тех пор, как появилось предприятие, дышать в округе стало нечем.

«Полгода назад открыли новый свинокомплекс. В километре от него находится деревня Сартово, в которой за последний месяц стало нечем дышать. Неимоверная вонь поселилась в деревне! За полгода работы резервуары с дерьмом переполнились, я так понимаю вывозить его дело затратное, втихаря комплекс прокинул трубу, которая засирает все близ лежащие озерца и поля. В месте слива гибнет вся растительность. Вся трава и деревья в месте слива почернели и завяли!», – написала утром 30 июля в группе «ЧС Тюмень» Ирина Постникова и дополнила пост фотографиями.

Надзорные ведомства отреагировали очень быстро. Уже к обеду на сайте прокуратуры Тюменской области появилось сообщение о том, что информация о загрязнении окружающей среды будет проверена. «При наличии оснований прокуратура примет необходимые меры реагирования», – резюмировали в тюменской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Тюмень, служба информации

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