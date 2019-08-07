Свинокомплекс «Тюменский» накажут за вонь

Природоохранная прокуратура разобралась с жалобой жителей тюменского села Сартово. Люди сообщили, что с тех пор, как неподалеку появился свинокомплекс «Тюменский», дышать в округе стало нечем – предприятие бесконтрольно сливает навоз на поля и в озера. В месте слива почернели трава и кусты.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие использует навоз в качестве органического удобрения на собственных полях. «При этом не проводились исследования проб навоза для подтверждения его соответствия нормативам по тяжелым металлам, патогенным микроорганизмам, яйцам и личинкам гельминтов и другим показателям, – сообщили в надзорном ведомстве. – Утвержденные на предприятии технические условия и технологический регламент использования подготовленного свиного навоза в качестве органического удобрения противоречили друг другу».

В прокуратуре напомнили, что производство удобрений, не прошедших госрегистрацию запрещено. Вместе с тем свиной навоз, вносимый свинокомплексом в почву, не был зарегистрирован как агрохимикат.

В отношении ООО «Свинокомплекс «Тюменский» и главного механика возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2.3 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов животноводства).

Санкция этой статьи КоАП предусматривает наложение штрафа на юридических лиц – от 500 тыс. до 700 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нижнетавдинский район, служба информации

Нижнетавдинский район. Другие новости 07.08.19

Тюменцы стали чаще сходить с ума. / В Тюменской области током убило тысячу свиней. / Тюменских коммунальщиков наказали за падение ребенка в канализацию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»