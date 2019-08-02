Кандидат Руссу рассказал, почему у него нет денег на выборы в тюменскую облдуму

Трое из четырех кандидатов в депутаты тюменской облдумы сформировали свои избирательные фонды. Лишь у основного претендента на мандат – представителя «Единой России» Николая Руссу на счету до сих пор нет ни копейки. По словам бизнесмена, это связано с тем, что он тщательно проверяет компании, пожелавшие пожертвовать ему деньги.

«Ничего странного в этом (отсутствии средств – прим. ред.) нет, кампания по довыборам начнется только 8 августа, – объяснил Руссу. – Есть желающие помочь избирательной кампании, уже сегодня люди обращаются. Могли бы своими силами обойтись, но почему бы не помочь людям, которые желают поучаствовать в этом? Сейчас проверяем предприятия, которые хотят оказать поддержку, чтобы там все было чисто и все было правильно, чтобы была юридически предусмотрена основа для перечисления. Когда проверим, пойдут деньги. Если вы хотите заплатить, мы деньги принимаем, почему нет?».

По словам кандидата, он уже сейчас встречается с избирателями лично и намерен продолжить эту практику во время предвыборной агитации. Также Руссу будет вести агитацию через СМИ. «В средствах массовой информации, конечно, будут освещаться мои мысли, действия, предложения», – сказал кандидат.

Напомним, на довыборы в областную думу зарегистрированы четверо кандидатов: гендиректор «Мостостроя-11» Николай Руссу от «Единой России», лидер движения «Диванные войска Тюмени» Анатолий Княжев от КПРФ, экс-коммунист Максим Карпиков от «Справедливой России» и депутат городской думы Тюмени Мурат Тулебаев от ЛДПР. Единственный самовыдвиженец Юрий Рябцев не прошел регистрацию, так как не сдал пакет необходимых документов вовремя.

Согласно данным сайта избирательной комиссии Тюменской области, денежные средства поступили в избирательные фонды всех кандидатов, кроме Николая Руссу. Максим Карпиков собрал 250 тыс. рублей, Анатолий Княжев – 177 тыс. рублей, Мурат Тулебаев – 150 тыс. рублей. Спонсорами последнего выступили две компании – «Алигрупп» и «СибСтрой-Экология», принадлежащие семье бизнесменов Утешевых.

Тюмень, служба информации

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