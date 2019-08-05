В Тюмени член избиркома пожаловался на кандидата в депутаты облдумы

Кандидата в депутаты тюменской облдумы от «Справедливой России» Максима Карпикова обвинили в незаконной агитации. Секретарь окружной избирательной комиссии Калининского округа Светлана Михаленкова увидела сразу в нескольких дворах на улицах Ямской и Флотской надписи «Карпиков – наш кандидат!», нарисованные белой краской на асфальте. Женщина обратилась с заявлением по месту своей работы – в ТИК, и приложила к жалобе фото агитации.

Региональный избирком признал надпись агитационным материалом, при этом г-н Карпиков не согласовывал его с избиркомом и не оплачивал из своего избирательного фонда. Однако кандидат пояснил, что сам ничего на асфальте не рисовал и никого об этом не просил.

В итоге с фальшивой агитацией предстоит разобраться полиции – избирательная комиссия Калининского округа должна сообщить о нарушении закона в правоохранительные органы. Об этом говорится в решении ТИК, подписанном самой же Михаленковой.

Тюмень, служба информации

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