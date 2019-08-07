Тюменцы стали чаще сходить с ума

В Тюмени растет число психически больных людей. Такие данные следуют из статистического сборника Минздрава по итогам 2018 года.

Согласно документу, в 2017 году количество пациентов, которым впервые в жизни установили диагноз и взяли под диспансерное наблюдение, составляло 344 человека, а в 2018 году – уже 570.

В том числе в регионе в два раза выросло число людей с психозами и состояниями слабоумия (с 147 человек в 2017 году до 297 в 2018 году). Число пациентов с психическими расстройствами, обратившихся в психоневрологические организации в 2017 году – 34330 человек, в 2018 – 34459.

Кроме этого, в Тюменской области наблюдается рост заболеваемости онкологией и туберкулезом. Тенденцию в региональном департаменте здравоохранения объясняют активной работой по выявлению этих опасных болезней. «Благодаря этой работе у нас снижается смертность», – говорит пресс-секретарь депздрава Александра Малыгина. Дать оперативный ответ на вопрос, почему жители области стали чаще сходить с ума, в департаменте не смогли. Там попросили время для сбора информации.

Тюмень, служба информации

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