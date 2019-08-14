В тюменском депздраве рассказали, почему в регионе растет число психбольных

В департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали статистику Минздрава РФ, согласно которой в регионе растет число психически больных людей.

Как писал «Новый День», в 2017 году количество тюменцев, которым впервые в жизни установили диагноз и взяли под диспансерное наблюдение, составляло 344 человека, а в 2018 году – уже 570. В том числе в регионе в два раза выросло число людей с психозами и состояниями слабоумия (с 147 человек в 2017 году до 297 в 2018 году).

В пресс-службе тюменского депздрава отмечают, что в данном случае неверно говорить об увеличении количества больных с психиатрическими заболеваниями.

«Следует сказать в первую очередь об увеличении выявляемости. Психиатрическая служба региона активно работает с амбулаторным звеном, в том числе по разъяснению медицинским работникам того, как взаимодействовать с пациентом, если возникают вопросы из области психиатрии, какие давать рекомендации, как направлять на специализированные консультации. Ведь лечение не может быть принудительным, но если есть необходимость, любой медработник должен способствовать проведению консультации, – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь Александра Малыгина. – Активно ведется и работа кабинета кризисной помощи и «горячей линии». К тому же в регионе был проведен аудит, приведены в соответствие все регистры, вся информация в них перепроверена».

По данным главного внештатного психиатра Тюменской области Евгения Родяшина, за последние годы сохраняется тенденция уменьшения доли больных, находящихся под диспансерным наблюдением, что говорит о выполнении соответствующей нормы закона: диспансерное наблюдение назначается только в случаях тяжелых психических расстройств с затяжным, хроническим течением или склонностью к частым рецидивам, декомпенсациям.

«В структуре психических больных, находящихся на диспансерном наблюдении, большую долю пока составляют психические расстройства с умственной отсталостью. Сокращается инвалидизация населения Тюменской области по психиатрическим заболеванием – и это мы считаем положительным достижением в работе службы», – добавили в депздраве.

Там также добавили, что достижения региона уже несколько раз были отмечены на уровне страны. Так, в 2018 году Тюмень приняла VII Национальный Конгресс по психиатрии и наркологии «Стратегические направления охраны и укрепления общественного психического здоровья». В 2017 году ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» стала победителем во Всероссийском конкурсе «За подвижничество в области душевного здоровья» и была удостоена приза «Малая Золотая бабочка» за развитие стационарзамещающих технологий. А уже в 2018 главным победителем Всероссийского конкурса в номинации «Лучший регион – 2018» стала Тюменская область – за сохранение и развитие традиций отечественной психиатрии.

Тюмень, служба информации

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