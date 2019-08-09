Тюменским депутатам запретят брать на работу родственников, но у них есть лазейка

Прокуратура Тюменской области хочет запретить депутатам областной думы брать на работу родственников в качестве помощников. Соответствующий законопроект внесли в региональный парламент, сообщает агентство «Новый День». Запрет пропишут в законе о статусе депутата Тюменской областной думы. При этом очевидно, что законопроект имеет лазейку и в принципе не исключает трудоустройство родственников депутатов в думу.

Как рассказал агентству «Новый День» начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Александр Берсенев, в других регионах были случаи, когда депутаты трудоустраивали своих родственников на должность помощника депутата, поэтому ведомство решило заранее предостеречь народных избранников Тюменской области от таких нарушений. Он сообщил, что в Тюменской областной думе такие факты пока не находили.

Речь идет только о тех помощниках, которые получают зарплату. Согласно закону, сейчас депутат областной думы вправе иметь до четырех помощников, которые будут работать по трудовому договору (контракту) исходя из расчета фонда оплаты труда двух помощников. Всего же у тюменского народного избранника может быть 15 помощников. При этом у парламентариев очень широкие полномочия: они сами выбирают помощников, назначают им премии, отпуск, рабочее место и рабочее время.

Прокуратура просит внести в статью 26 закона о статусе депутата следующий абзац: «депутат областной думы не вправе иметь помощников, работающих по трудовому договору (контракту), состоящих с депутатом в близком родстве или свойстве (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей)».

Несмотря на то, что законопроект исключает прямой конфликт интересов, он не запрещает депутатам «пристраивать» своих родственников в думу, например, помощниками других депутатов или в структуры аппарата. Если посмотреть список помощников депутатов тюменской думы, можно обнаружить много однофамильцев и родственников этих самых депутатов. Так, супруга вице-спикера Фуата Сайфитдинова Рида Сайфитдинова работает помощником у другого ямальского депутата – Николая Токарчука.

Ранее СМИ публиковали расследование о семейных кланах в областной Тюменской думе. Тогда, правда, речь шла об аппарате. Как сообщало агентство «Znak.com», аппарат думы возглавляет Владимир Юрьев – друг председателя парламента Сергея Корепанова. По оценкам собеседника издания, в структуре аппарата 80% персонала – это родственники, друзья и знакомые г-на Юрьева.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 08.08.19

Авиакомпания «ЮТэйр» наказана за нарушение прав детей-инвалидов в Кургане. / Завод тюменских властей покупает люксовый автомобиль с вентиляцией сидений, чтобы ездить по селу. / Замгубернатора Тюменской области пообещала уволить тех, кто разрешил похоронить ветерана в мешке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»