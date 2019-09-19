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Четверг, 19 сентября 2019, 15:44 мск

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Тюменская облдума больше не будет платить зарплату родственникам депутатов

Депутаты тюменской облдумы 19 сентября приняли закон, запрещающий им брать в помощники своих родственников. Речь идет только о тех помощниках, которые получают зарплату. Инициатором нововведения выступила прокуратура.

«В целях предотвращения принятия депутатами решений в условиях так называемого «конфликта интересов», законопроектом установлен запрет иметь помощников, работающих по трудовому договору, а также состоящих с ними в близком родстве или свойстве (родители, супруг, дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей», – сообщили в надзорном ведомстве.

Закон принят в окончательном чтении и вступит в силу с момента официального опубликования. При этом очевидно, что он имеет лазейку и в принципе не исключает трудоустройство родственников депутатов в думу. Несмотря на исключение прямого конфликта интересов, документ не запрещает депутатам «пристраивать» своих родственников в думу, например, помощниками других депутатов или в структуры аппарата.

Если посмотреть список помощников депутатов тюменской думы, можно обнаружить много однофамильцев и родственников этих самых депутатов. Так, к примеру, супруга вице-спикера Фуата Сайфитдинова Рида Сайфитдинова работает помощником у другого ямальского депутата – Николая Токарчука.

Напомним, что, сейчас депутат областной думы вправе иметь до четырех помощников, которые будут работать по трудовому договору (контракту) исходя из расчета фонда оплаты труда двух помощников. Всего же у тюменского народного избранника может быть 15 помощников. При этом у парламентариев очень широкие полномочия: они сами выбирают помощников, назначают им премии, отпуск, рабочее место и рабочее время.

Тюмень, служба информации

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